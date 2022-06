Aereo “fantasma” sorvola l’Europa per un giorno intero

MeteoWeb

Ulteriori dettagli sono stati rivelati su un aereo “fantasma” entrato negli spazi aerei di Ungheria, Romania, Serbia e Bulgaria l’8 giugno 2022, senza permesso e con transponder e radio spenti. Come riportato dall’emittente lituana LRT il 10 giugno 2022, l’aereo non identificato sembra essere un bimotore Piper PA-23–250-Aztec, precedentemente registrato come LY-LOO. Il piccolo velivolo è appartenuto al direttore della Nida Airfield, Bronius Zaromskis, che afferma di averlo venduto a un cliente non identificato la scorsa settimana a Panevezys, nel Nord della Lituania.

L’aereo è stato erroneamente identificato come Beechcraft in precedenti rapporti pubblicati dai media rumeni e ungheresi.

Zaromskis ha riferito ai media locali che i tre uomini che hanno ispezionato l’aereo prima dell’acquisto non erano cittadini lituani. “Non riesco a indovinare da quale paese provenissero. Potrebbero essere ucraini, forse rumeni o bulgari. Ho parlato con uno di loro in lingua russa. Non conosco i nomi di nessuno di questi uomini, non ero interessato,” ha affermato l’ex proprietario dell’aereo a LRT. “Sono anni che cerco di vendere quell’aereo, non avevo un posto dove tenerlo, quindi sono contento che qualcuno l’abbia comprato. Non ricordo il nome dell’azienda che l’ha acquistato“.

Parlando con i media lituani, Oro Navigacija, compagnia statale locale che fornisce servizi di traffico aereo, comunicazione, navigazione e sorveglianza nella regione, ha affermato di non disporre di dati relativi al volo, sebbene sia decollato dalla Lituania l’8 giugno 2022. Tuttavia, si pensa che l’aereo non sia decollato da nessuno dei tre principali aeroporti civili lituani: Vilnius (VNO), Kaunas (KUN) o Palanga (PLQ). Potrebbe avere lasciato il Paese attraverso uno qualsiasi degli aeroporti minori.

Secondo la stampa ungherese, l’aereo è entrato nello spazio aereo nazionale dalla Slovacchia ed è atterrato all’aeroporto di Hajdúszoboszló senza permesso. Il pilota ha poi minacciato un lavoratore dell’aeroporto che ha chiamato la polizia. Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto e si sono avvicinate all’aereo, il pilota “ha accelerato al massimo ed è decollato” violando tutte le regole di volo, secondo un rapporto di Rtl.hu.

AeroTime aveva precedentemente riferito che un aereo sconosciuto, erroneamente identificato come Beechcraft, che si riteneva decollato nella regione di Debrecen, in Ungheria, intorno alle 16:30 CET con due persone a bordo, era stato intercettato da un paio di jet da combattimento Saab JAS 39 Gripen dell’aeronautica ungherese. Secondo il Ministero della Difesa rumeno, l’aereo non aveva un piano di volo confermato e non ha risposto a nessun tentativo di stabilire comunicazioni radio e ha ignorato tutti i segnali visivi. Tuttavia, “non ha mostrato comportamenti ostili o pericolosi“.

I media bulgari hanno riferito che intorno alle 17:49 CET l’aereo è entrato nello spazio aereo rumeno nelle vicinanze di Oradea. Secondo un accordo transfrontaliero tra Romania e Ungheria, i jet ungheresi hanno continuato ad accompagnare il velivolo. Diversi minuti dopo, è stato intercettato da due F-16 Fighting Falcons dell’aeronautica americana in pattuglia dall’86ª base aerea di Feteşti.

Intorno alle 18:36 CET, la sorveglianza è passata a due F-16 dell’aeronautica rumena. Mentre veniva seguito, l’aereo è entrato nello spazio aereo serbo per due minuti in un’area tra Drobeta-Turnu Severin e Korbovo. Quindi, alle 19:09 CET, l’aereo è entrato nello spazio aereo bulgaro, ma nessun caccia dell’aeronautica militare bulgara è stato fatto decollare.

“In nessun momento l’aereo ha rappresentato una minaccia per le infrastrutture civili o militari della Bulgaria. Volava a bassa quota, difficile da catturare dai caccia, ma l’abbiamo monitorato in ogni momento. Abbiamo individuato dove è atterrato e stiamo lavorando per accertare le circostanze,” ha spiegato il Ministro della Difesa bulgaro Dragomir Zakov ai media bulgari il 9 giugno 2022.

La Procura bulgara ha aperto un’indagine per localizzare il pilota dell’aereo, che lo ha abbandonato subito dopo essere atterrato su una pista inutilizzata dell’aeroporto di Buhovți, vicino alla città di Targovishte, in Bulgaria. Secondo quanto riferito, l’aereo è stato trovato coperto da un telone senza segni di equipaggio o passeggeri.