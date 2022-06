MeteoWeb

Un aereo da trasporto Ilyushin Il-76 è precipitato in Russia occidentale, nei pressi di Ryazan, cittadina a 200 km da Mosca. L’incidente è avvenuto alle 03:18 ora locale: lo ha riferito il Ministero russo per le emergenze, come riportato da Tass. Sul posto è divampato un incendio e sono intervenute le squadre di soccorso. Il velivolo trasportava 10 persone.

Secondo le prime informazioni sarebbero 4 le persone morte nell’incidente. I feriti sono cinque, tutti ricoverati all’ospedale di Ryazan.