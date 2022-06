Tempesta su Londra, l’aereo della regina interrompe l’atterraggio

MeteoWeb

Momenti di tensione ieri pomeriggio a Londra: l’aereo della regina Elisabetta II, che arrivava nella capitale per i festeggiamenti del Giubileo di Platino, è stato costretto a interrompere l’atterraggio e ha volato ulteriormente per 15 minuti, in attesa che si placassero le avverse condizioni meteo, una tempesta di pioggia, fulmini e grandine. Il velivolo era partito da Aberdeen, in Scozia, sotto la pioggia: la regina ha trascorso 5 notti al castello di Balmoral per riposare in vista dei 4 giorni di festeggiamenti al via da domani. Si comincia con il Trooping the Colour, la spettacolare parata dei reggimenti dell’esercito britannico, con l’atteso affaccio dal palazzo di Buckingham Palace con tutti i figli (tranne Andrew).

“Il volo della Regina ha ritardato (l’atterraggio) a causa di un temporale, sono state seguite tutte le procedure corrette e non ci sono stati problemi di sicurezza“, ha fatto sapere un portavoce di Buckingham Palace. La regina è stata poi e portata al castello di Windsor, a bordo di un Suv 4×4, con uno dei suoi amati corgi sul sedile posteriore.