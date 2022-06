Aeronautica Militare: soccorso con elicottero un uomo bloccato su una scogliera a Favignana | VIDEO

MeteoWeb

Giornata intensa per gli elicotteri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, che attraverso i propri centri di ricerca e soccorso dislocati sul territorio nazionale ha equipaggi sempre pronti ad intervenire a favore di cittadini in difficoltà.

Nel primo pomeriggio di oggi, un elicottero HH139B dell’82° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani facendo rotta verso l’isola di Favignana per recuperare e soccorrere un uomo rimasto bloccato e lievemente infortunato su una scogliera. Nella circostanza anche un Vigile del Fuoco, nel tentativo di raggiungere e soccorrere l’uomo via terra, si è infortunato e si è reso necessario l’intervento dell’elicottero per recuperare entrambi.

L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR (Search and Rescue- ricerca e soccorso) nazionale, a seguito di richiesta dei Vigili del Fuoco tramite la prefettura di Trapani, è decollato poco dopo le 14 su ordine del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Una volta individuate le due persone da soccorrere, l’operatore di bordo ha calato l’aerosoccorritore con il verricello ed è stato effettuato il recupero a bordo in sicurezza dei due uomini, trasportati poi sul campo sportivo di Favignana. Al termine della missione di soccorso, l’elicottero ha fatto ritorno sulla base di Trapani dove ha ripreso il servizio di prontezza.

Nel frattempo, da questa mattina, un altro elicottero HH139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, in questo caso dell’83° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) di Cervia, sta partecipando alle operazioni di ricerca di un uomo disperso da ieri nella zona del Lago di Fiastra, in provincia di Macerata. Alle ricerche partecipano anche squadre del CNSAS Marche, alcune delle quali sono state trasportate sul luogo delle ricerche con lo stesso elicottero, che sta operando nella circostanza dall’aeroporto di Falconara.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.