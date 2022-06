AIFA richiama noto antibiotico: alcuni lotti contengono un altro farmaco

MeteoWeb

L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006, ha comunicato il ritiro volontario, da parte della ditta Italfarmaco SpA, sita a Milano in via Fulvio Testi 330, del medicinale “Cefazil 1 fiala intramuscolo 1g + 1 fiala solvente 4 ml”. I lotti richiamati sono i seguenti:

n. 2141251ITB scad. 10/2024

n. 2141251ITA scad. 10/2024

n. 2141251ITC scad. 10/2024

Il provvedimento, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in un comunicato stampa, è stato adottato a seguito di segnalazione da parte dell’Ismett di Palermo, concernente presenza di confezioni di Cefuroxime Mylan 750 mg in lingua francese, lotto n. 2141214FR scad. 11/2023 in confezioni del medicinale Cefazil, lotto n. 2141251ITB. La ditta Italfarmaco SpA ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro.