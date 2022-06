Particelle estranee nelle confezioni: AIFA ritira un farmaco per insufficienza renale

MeteoWeb

L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro di un lotto di farmaco indicato per il trattamento dell’iperpotassiemia, nello specifico per pazienti affetti da insufficienza renale acuta e cronica, inclusi i pazienti in dialisi. Il farmaco in questione è denominao Sorbisterit polvere per sospensione orale o rettale, costituito da 1 contenitore multi dose PE da 500 g. Il lotto richiamato è il n°CNAB21100, con data di scadenza indicata in 02/2024 AIC 039564012. Il medicinale è prodotto dalla ditta Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GMBH.

Il richiamo del farmaco dai banchi farmaceutici si è reso necessario in seguito all’avviso da parte di Società Di Renzo, per conto della ditta produttrice, in merito alla presenza di particelle estranee in alcune confezioni del medicinale.