Più alcol, meno cervello: ogni birra o bicchiere di vino lo fa invecchiare di 2 anni. Lo studio

Consumare molto alcol non fa bene al cervello. La scienza dice che le persone che bevono molto hanno alterazioni della struttura e delle dimensioni del cervello associate a disturbi cognitivi. Ora un recente studio svela che il consumo di alcol anche a livelli che la maggior parte considererebbe modesti (poche birre o bicchieri di vino alla settimana) può comportare rischi per il cervello.

Un’analisi dei dati di oltre 36.000 adulti, guidata da un team dell’Università della Pennsylvania, ha rilevato che il consumo di alcol da leggero a moderato era associato a riduzioni del volume cerebrale generale. Il legame è più forte quanto maggiore è il livello di consumo di alcol, hanno dimostrato i ricercatori. Ad esempio, nei cinquantenni, quando il consumo medio tra gli individui aumenta da un’unità di alcol (circa mezza birra) al giorno a due unità (una pinta di birra o un bicchiere di vino), ci sono cambiamenti associati nel cervello equivalenti a un invecchiamento di due anni. Passare da due a tre unità alcoliche alla stessa età era come invecchiare di tre anni e mezzo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications.

“Il fatto che abbiamo una dimensione del campione così ampia ci consente di trovare schemi sottili, anche tra il bere l’equivalente di mezza birra e una birra al giorno“, afferma Gideon Nave, autore dello studio e membro della facoltà della Wharton School dell’Università della Pennsylvania. Tra gli autori ci sono anche Remi Daviet, ora all’Università del Wisconsin-Madison, e Reagan Wetherill e Henry Kranzler della Perelman School of Medicine, insieme ad altri ricercatori.

Sebbene esistano prove evidenti che il consumo eccessivo di alcol provochi cambiamenti nella struttura del cervello, comprese forti riduzioni della materia grigia e bianca nel cervello, altri studi hanno suggerito che livelli moderati di consumo di alcol potrebbero non avere un impatto o anche che il consumo leggero potrebbe avvantaggiare il cervello negli anziani. Queste indagini precedenti, tuttavia, non avevano la potenza di grandi set di dati, a differenza del recente studio dell’Università della Pennsylvania. Gli autori, infatti, hanno utilizzato i dati biomedici della biobanca britannica, esaminando in particolare le risonanze magnetiche cerebrali di oltre 36.000 adulti, che possono essere utilizzate per calcolare il volume della materia bianca e grigia in diverse regioni del cervello.

Per ottenere una comprensione delle possibili connessioni tra consumo di alcol e cervello, è stato fondamentale controllare le variabili confondenti che potrebbero offuscare la relazione. Il team ha tenuto conto di età, altezza, sesso, stato di fumatore, stato socioeconomico, ascendenza genetica e contea di residenza. Hanno anche corretto i dati sul volume cerebrale per le dimensioni complessive della testa.

I volontari partecipanti alla biobanca hanno risposto alle domande del sondaggio sui loro livelli di consumo di alcol, dalla completa astinenza a una media di quattro o più unità di alcol al giorno. Quando i ricercatori hanno raggruppato i partecipanti in base ai livelli di consumo medio, è emerso uno schema piccolo ma evidente: il volume della materia grigia e bianca era ridotto. Passare da zero a una unità di alcol non faceva molta differenza nel volume cerebrale, ma passare da una a due o da due a tre unità al giorno era associato a riduzioni sia della materia grigia che di quella bianca. “Non è lineare. Peggiora se si beve di più“, dice Daviet. Anche rimuovendo dalle analisi i grandi bevitori, le associazioni sono rimaste.

Per dare un’idea dell’impatto, i ricercatori hanno confrontato le riduzioni delle dimensioni del cervello legate al consumo di alcol con quelle che si verificano con l’invecchiamento. Sulla base della loro modellazione, ogni unità di alcol aggiuntiva consumata ogni giorno si rifletteva in un maggiore effetto di invecchiamento nel cervello. Mentre il passaggio da zero a una media giornaliera di un’unità alcolica era associato all’equivalente di un anno e mezzo di invecchiamento, la differenza tra zero e quattro drink era di oltre 10 anni di invecchiamento.

In un lavoro futuro, gli autori sperano di sfruttare la biobanca britannica e altri grandi set di dati per rispondere ad ulteriori domande relative al consumo di alcol. “Questo studio ha esaminato il consumo medio, ma siamo curiosi di sapere se bere una birra al giorno sia meglio che non berne nessuna durante la settimana e poi sette nel fine settimana”, afferma Nave. “Ci sono alcune prove che il binge drinking è peggio per il cervello, ma non l’abbiamo ancora esaminato da vicino”.

Anche se sottolineano che il loro studio ha esaminato solo le correlazioni, i ricercatori affermano che i risultati potrebbero spingere i bevitori a riconsiderare il loro consumo di alcol.