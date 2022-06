Algeria, Sonatrach studia nuove formule per aumentare il prezzo del gas per l’Europa

MeteoWeb

Il produttore statale algerino di petrolio e gas Sonatrach sta studiando formule per beneficiare dei significativi aumenti globali dei prezzi del gas nei suoi contratti a lungo termine con acquirenti europei, hanno detto a Reuters due fonti che hanno familiarità con la questione.

Sonatrach sta valutando diverse opzioni, incluso un collegamento parziale ai prezzi spot del gas in contratti che sono stati storicamente collegati al prezzo del greggio Brent.

L’Algeria ha acquisito un ruolo più importante come fornitore di gas per Italia, Spagna e altri paesi dell’Europa meridionale a causa del conflitto in Ucraina e dell’imposizione di sanzioni da parte dell’Europa contro Mosca. Mentre l’Europa è preoccupata per le scorte del prossimo inverno ed elabora piani di emergenza in caso di interruzione totale dei flussi russi, l’Algeria e altri venditori stanno cercando di trovare modi per recuperare le entrate perdute, derivanti dal fatto che i contratti a lungo termine dipendono da un unico indice di prezzi.

“Sonatrach ha un potere contrattuale molto forte perché ha il gas e si rende conto che l’Europa ne ha bisogno“, ha affermato una fonte. “Gli acquirenti ora si rendono conto di trovarsi tra l’incudine e il martello“, ha aggiunto.

“Stanno prendendo in giro tutto, mantenendo le formule Brent, comprese le formule TTF. Chiedono un aumento simile all’aumento dei prezzi internazionali (gas) e la scusa è che il TTF è molto costoso“, ha affermato, aggiungendo che i prezzi nei contratti a lungo termine sono generalmente basati su medie a lungo termine piuttosto che su prezzi giornalieri. L’aumento della domanda di energia ha portato sollievo alle finanze pubbliche algerine dopo anni di calo delle vendite di petrolio che hanno ridotto le riserve di valuta estera. Si prevede che le entrate energetiche del paese aumenteranno a 50 miliardi di dollari entro la fine del 2022, da 35,4 miliardi nel 2021.