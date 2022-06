Allerta Caldo: bollino rosso a Torino, Bolzano e Bologna

MeteoWeb

Tra oggi e mercoledì 22 giugno è previsto bollino rosso per Torino, Bolzano e Bologna: è quanto ha previsto il Ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore, prevedendo il massimo livello di emergenza che indica condizioni a rischio per tutta la popolazione. Oggi sono quattro le città con bollino arancione, che indica condizioni di rischio per anziani e soggetti fragili (Bologna, Bolzano, Brescia e Milano), domani saranno 8 e dopodomani 10.

Di seguito l’elenco con tutte le città oggetto di monitoraggio e i dettagli sui livelli di rischio.

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3