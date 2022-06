Allerta arancione per ondate di calore in Sicilia, rossa per gli incendi

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un bollettino per il rischio di incendi e ondate di caldo per la giornata di domani, venerdì 24 giugno. Il livello di allerta per le ondate di calore è arancione mentre quello per gli incendi è al livello rosso (attenzione) nel settore sudorientale, nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna; livello arancione (preallerta) nelle altre province.