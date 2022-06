MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un nuovo bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Allerta rossa per rischio incendi nelle province di Catania e Siracusa; arancione in tutte le altre province.

Per quanto riguarda il caldo, l’allerta è rossa per le città di Palermo, Catania e Messina.