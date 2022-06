Allerta Caldo: oggi e domani bollino rosso in 2 città, giovedì in 5 | ELENCO

MeteoWeb

Bollino rosso (livello massimo di allerta per le ondate di calore) oggi a Torino e Bolzano, domani per Bologna e Bolzano, e giovedì per Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia: è quanto riporta il Ministero della Salute, nel consueto bollettino sulle ondate di calore, che monitora 27 città italiane. Il bollino arancione è previsto oggi per Ancona, Brescia, Firenze, Milano, Perugia e Verona. Domani è previsto ad Ancona, Campobasso, Firenze, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Infine, giovedì saranno Brescia, Campobasso, Catania, Latina, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Roma e Verona.

Di seguito l’elenco con tutte le città oggetto di monitoraggio e i dettagli sui livelli di rischio.

