Allerta caldo Sardegna: temperature elevate fino a martedì 7 nel sud dell’isola

“Sul Mediterraneo Occidentale continua a stazionare l’Anticiclone Africano che mantiene sull’Italia una massa d’aria calda. L’avvicinarsi alle nostre regioni di una perturbazione atlantica sta lentamente modificando la circolazione sulla Sardegna”, si legge nel bollettino odierno della Protezione Civile regionale della Sardegna. Sull’isola “continueranno a registrarsi temperature elevate o localmente molto elevate sino a martedì 7 giugno. Il fenomeno interesserà maggiormente la parte meridionale e sudorientale dell’isola”, si legge ancora.

La Protezione Civile raccomanda di non uscire nelle ore più calde, dalle 12:00 alle 18:00, e di proteggersi dal calore del sole, bevendo adeguatamente e indossando abiti e cappelli leggeri. Inoltre, suggerisce di prestare particolare ai soggetti a rischio come anziani non autosufficienti o convalescenti, persone che assumono regolarmente farmaci, neonati e bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.