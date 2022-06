Rara allerta fulmini nel sud dell’Inghilterra: “restate in casa”

MeteoWeb

Insolita allerta per fulmini in Inghilterra. Nei giorni scorsi, il Regno Unito ha registrato temperature record, arrivate ai +33°C proprio in Inghilterra, seguite ieri da un brusco calo di 10-15°C a causa dell’arrivo di un fronte freddo da nord che ha spinto il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, ad emettere l’allerta per fulmini, molto rara.

L’allerta è valida per il sud dell’Inghilterra dopo che l’ondata di caldo ha aperto la strada a un “enorme gruppo” di temporali. La meteorologa Becky Mitchell ha consigliato di “rientrare in casa se ci si trova all’aperto, restare lontani da qualsiasi linea elettrica o simili che potrebbe essere potenzialmente colpito dal fulmine. Se ci si trova in un luogo esposto, restare vicini al suolo, lontano da qualsiasi cosa che possa condurre la scarica del fulmine”.