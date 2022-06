Allerta incendi in Sardegna: interessanti centro-sud e Ogliastra

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta incendi per alcune zone dell’isola. Domani, venerdì 10 giugno, sarà una giornata di pericolo incendio di codice giallo. Il livello di allerta è stato innalzato da basso a medio nel Campidano, nel centro-sud dell’isola e in Ogliastra. Si prevedono condizioni tali che in caso di innesco, l’incendio, se tempestivamente affrontato, “può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei leggeri della Regione“.