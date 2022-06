Caldo e vento: nuova allerta incendi in Sardegna

MeteoWeb

Per la giornata di giovedi’ 9 giugno, su tutto il territorio della Sardegna, la Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta di codice giallo per gli incendi (pericolo medio) a causa del forte vento e delle alte temperature. In alcune zone, tra cui il Cagliaritano, il Medio Campidano e la Gallura, la fase operativa regionale prevede attenzione rinforzata.

La pericolosita’ di colore giallo prevede che le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, puo’ essere contrastato con il dispiegamento delle forze ordinarie di terra, eventualmente integrato con l’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione.