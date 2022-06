Allerta incendi in Sicilia: allarme rosso in 5 province

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore, in tutta la regione. Il robusto anticiclone di origine nord-africana presente sul Mediterraneo centrale, indurrà un ulteriore aumento delle temperature che registreranno valori massimi elevati o molto elevati, specie al Centro-Sud. La ventilazione, seppur di debole o moderata intensità, si disporrà dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulle due Isole maggiori e lungo i settori costieri centro-settentrionali.

Prevista allerta rossa per incendi nelle province di Palermo, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa; allerta arancione in tutte le altre province.