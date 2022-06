MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha alzato il livello di allerta per pericolo incendi da medio a alto in molte zone dell’isola per la giornata di domani, martedì 28 giugno. Sono interessate, in particolare, le zone sud e nord dell’isola. Resta l’allerta gialla nel resto della regione.

Attenzione anche al vento, che rischia di alimentare pericolosamente i roghi.