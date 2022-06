Allerta meteo per temporali, frane e incendi in Alto Adige

MeteoWeb

In Alto Adige, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di ‘allerta gialla’. Dopo il forte caldo di questi giorni, dalle prossime ore, e per i prossimi due giorni, sono attesi violenti ed improvvisi temporali. Come riferisce l’Ufficio meteorologia della Provincia Autonoma di Bolzano, “a causa delle alte temperature possono verificarsi temporali isolati che possono essere anche violenti a livello locale” e, data, l’elevata intensità delle precipitazioni “può portare a instabilità locali quali frane o smottamenti“. “Classifichiamo il potenziale di pericolo come giallo se la tendenza temporalesca supera una certa soglia e vi è il potenziale per temporali localmente forti”, riferisce Guenther Geier, dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe.

Inoltre, a causa della persistente siccità, vi è attualmente un alto rischio di incendi boschivi.