Allerta Meteo Emilia Romagna: domani vento forte sull’Appennino

Nella giornata di domani, venerdì 24 giugno, si intensifica il vento da Sud-Ovest su tutta l’Emilia-Romagna. Per questo motivo, la Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per vento valida per tutta la giornata di domani. Ad essere interessate sono solo le aree di crinale dell’Appennino emiliano dove la ventilazione potrà raggiungere livelli di “burrasca forte” (8 nella scala Beaufort, pari ad un intervallo tra i 62 ed i 74km/h), con temporanee raffiche anche di maggiore intensità. I fenomeni sono in esaurimento nelle 48 successive ore.