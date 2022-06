Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per temporali in tutta la regione

MeteoWeb

Allerta gialla su tutta l’Emilia-Romagna, per la giornata di domani, per possibili temporali: lo comunica l’Arpae. Per la giornata di martedì 7 giugno, ad iniziare dalle prime ore della mattina, sono previste “condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in spostamento da ovest verso est. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a persistere sulla parte di pianura centro orientale“.