Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani temporali “di forte intensità”

Nuovi temporali in arrivo in Emilia–Romagna attesi nella giornata di domani, giovedì 9 giugno. A partire dalle prime ore “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, più probabili sui settori di pianura centro orientale della Regione,” spiega la Protezione civile regionale. “Nel pomeriggio si prevede anche un aumento del moto ondoso e non si escludono pertanto localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina“.