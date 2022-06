Allerta Meteo Emilia-Romagna: rischio forti temporali

MeteoWeb

Rischio di temporali, anche forti, in tutta l’Emilia-Romagna per la giornata di oggi. La Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni Arpae, ha emanato un’allerta di colore giallo dalle 12 per il resto della giornata di oggi: “Per la giornata di mercoledì 15 giugno non si escludono temporali di forte intensità su tutta la regione, più probabili sui settori emiliani occidentali nel corso del pomeriggio/sera, con possibili effetti e danni associati. Dalle 00:00 del 16 giugno 2022 VERDE nessuna allerta. Per la giornata di giovedì 16 giugno non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento“.