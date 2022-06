Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia per temporali e vento forte

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla, valida dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, per piogge, temporali e vento con raffiche forti attesi nelle prossime ore in regione.

“L’anticiclone di origine africana con masse d’aria molto calda interessa l’Europa centromeridionale – ricorda la Protezione Civile – ma nella notte l’arrivo in quota di aria piu’ fresca dall’Oceano Atlantico provochera’ una marcata instabilita’ atmosferica. Da oggi pomeriggio saranno possibili locali temporali sulla zona montana; nella notte i temporali diventeranno piu’ probabili e potranno essere anche forti, in estensione a tutte le zone. Saranno possibili forti raffiche di vento e piogge localmente intense. Nel corso della notte e fino al primo mattino di domani sono probabili temporali anche forti, con possibili forti raffiche di vento e piogge localmente intense. In giornata saranno ancora possibili dei temporali, specie sulla zona montana”.

Il verificarsi di tali eventi, spiega la Protezione Civile, puo’ comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilita’ dei pendii, locali interruzioni della viabilita’ e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.