Allerta Meteo Lombardia: temporali in arrivo

Ancora temporali in Lombardia dopo i nubifragi dei giorni scorsi, che hanno causato danni in particolare nella zona del lago di Como. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo di criticità gialla (rischio ordinario) a partire dal pomeriggio e fino alla serata di oggi vista l’alta probabilità di fenomeni temporaleschi. Il Centro operativo comunale (Coc) ha attivato i monitoraggi ed è pronto per gli eventuali necessari interventi.