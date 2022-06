Allerta Meteo Lombardia: codice giallo per rischio temporali forti

MeteoWeb

La Sala operativa della protezione civile della Lombardia ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali forti: lo comunica la Regione precisando che nel corso del pomeriggio di oggi è previsto tempo in prevalenza stabile, solo in serata si segnala la possibilità di locali rovesci o temporali in transito da Ovest verso Est su Alpi e Prealpi. Non è escluso qualche isolato rovescio o temporale anche sull’Appennino. I fenomeni sono attesi ovunque di debole o al più moderata intensità. Per la giornata di domani già dalla notte sono possibili locali rovesci e temporali sui rilievi e sulla pianura centro-occidentale, mentre nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a essere maggiormente probabili sui settori orientali della regione. Si evidenzia la possibilità di fenomeni sparsi a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, che risulteranno generalmente di debole o moderata intensità.