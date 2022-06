MeteoWeb

In previsione della possibilità di locali allagamenti, possibile grandine, raffiche di vento, fulmini, Arpa Piemonte ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida per tutta la regione nella giornata di domani. L’arrivo di una perturbazione è atteso già in serata, previste da domani le precipitazioni più intense.