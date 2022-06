Allerta Meteo Piemonte: criticità gialla per la giornata di domani

MeteoWeb

Temporali anche forti sono previsti in Piemonte per la giornata di sabato 3 giugno, con allerta gialla sulle zone pedemontane e montane alpine occidentali e settentrionali e sulle pianure adiacenti, avverte Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). A determinare la nuova fase temporalesca sono le masse d’aria umide atlantiche che scorrono ai margini dell’anticiclone nordafricano. Il 3 giugno, quindi, – prevede Arpa – instabilità pomeridiana prevalentemente limitata alle zone montane e pedemontane alpine, con rovesci e temporali mediamente moderati; venerdì instabilità più diffusa con temporali anche di forte intensità. Un miglioramento è atteso dalla serata del 3 giugno.