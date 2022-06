Allerta Meteo Protezione Civile: piogge e temporali al Centro-Nord, i dettagli

MeteoWeb

L’approssimarsi di una perturbazione alle nostre regioni settentrionali causera’, dalla tarda sera di oggi, un graduale peggioramento del tempo, dando luogo a piogge e temporali, localmente anche intensi, specie su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, in estensione domani, anche sulle Marche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, lunedi’ 6 giugno precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intensi, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, in estensione domani, martedi’ 7 giugno, sulle Marche. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensita’, grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e’ stata valutata per la giornata di domani, martedi’ 7 giugno, allerta gialla per rischio temporali in Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia e Marche.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 giugno 2022

Precipitazioni: isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini, in locale estensione serale alle Pianure di Piemonte e Lombardia, all’Appennino Ligure ed all’Emilia Romagna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Lombardia e Trentino Alto Adige.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centrali adriatiche; valori fino a localmente molto elevati nelle zone interne di Basilicata e Sicilia.

Venti: localmente forti nord-occidentali su Sicilia e Calabria.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 7 giugno 2022

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali e su Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie su Lombardia e Triveneto, dove i fenomeni saranno più diffusi e localmente intensi;

– isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sui settori appenninici di Marche, Lazio orientale, Umbria, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione al Meridione, localmente sensibile nei valori minimi; massime in sensibile o marcata diminuzione al Nord.

Venti: localmente forti occidentali sulla Sardegna settentrionale e coste della Toscana.

Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure ed il Tirreno centrale-settore Ovest.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’8 giugno 2022

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori orientali della Lombardia e sui settori alpini del Triveneto;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-settentrionale, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e sull’Appennino di Lazio e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti occidentali sulla Sardegna settentrionale e sui settori costieri della Toscana.

Mari: localmente molto mosso il Mar di Sardegna, il Mar Ligure ed il Tirreno centrale.

