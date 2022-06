Allerta Meteo Toscana: codice giallo per piogge e temporali

MeteoWeb

La Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana ha emesso una nuova allerta meteo codice giallo, valida a partire dalle 13 e fino alla mezzanotte di oggi, martedì 28 giugno. Le condizioni di instabilità dovute al flusso di aria fresca proveniente da Nord porteranno piogge e temporali sulle aree settentrionali della regione. Ad essere interessata dalle piogge sarà una fascia più estesa, rispetto a quella indicata nel precedente avviso. I temporali potranno essere più intensi in particolare nelle zone del Nord/Ovest, meno intensi altrove. Saranno possibili colpi di vento e grandinate, in particolare sulle isole e in montagna.