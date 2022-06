Allerta Meteo Trentino: codice giallo fino a stasera per rovesci e temporali

MeteoWeb

Allerta meteo nelle prossime ore e fino alle 20 in Trentino: lo ha comunicato la Protezione civile che ha appena diramato un codice giallo per “probabile lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente intensi. Su aree ristrette potranno verificarsi grandinate, forti raffiche di vento e, non del tutto escluse, intense precipitazioni“.