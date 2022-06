Allerta Meteo Trentino: domani temporali, forti raffiche di vento e possibili grandinate

MeteoWeb

La Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta meteo ordinaria (codice giallo), per temporali e rischio idrogeologico, valida dalle ore 17 di oggi, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 24 di domani, martedì 28 giugno 2022, su tutto il territorio provinciale. A partire dal tardo pomeriggio e nella prossima notte le prime infiltrazioni di aria instabile potrebbero favorire, specie sui settori occidentali, lo sviluppo di temporali isolati o sparsi. La probabilità di sviluppo dei temporali è prevista bassa ma, in caso di sviluppo, potrebbero risultare intensi con grandine, raffiche di vento, fulmini e possibili precipitazioni abbondanti in poco tempo. Domani è atteso il passaggio di un fronte freddo con precipitazioni a tratti diffuse anche a carattere temporalesco. La fase più intensa è attesa nella serata di martedì quando sono probabili precipitazioni abbondanti o localmente molto abbondanti, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Si ritengono possibili, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide, assieme a forti raffiche di vento, grandine e fulmini. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi nella notte di martedì o nelle prime ore di mercoledì.