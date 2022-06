Allerta Meteo Valle d’Aosta: criticità idrogeologica per la dorsale alpina

MeteoWeb

A causa dei temporali in arrivo, il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria, livello 1 su 3) per criticità idrogeologica lungo la dorsale alpina (dalla Valgrisenche all’alta Valtournenche, passando per il massiccio del Monte Bianco) valida dalle 14 alla mezzanotte. La criticità riguarda versanti e torrenti: saranno possibili “localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi“. Per questo il Comune di Courmayeur raccomanda: “In caso di forti precipitazioni, evitate di impegnare i ponti e le aree nei pressi dei corsi d’acqua. In Val Ferret, restate nelle aree sicure (segnaletica orizzontale verde)“.