Allerta Meteo Veneto: in arrivo temporali forti

MeteoWeb

Peggioramento delle condizioni del tempo sul Veneto dalla serata di oggi e per la giornata di domani, venerdì 3 giugno. La Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta “gialla”) per temporali forti, valido dalle ore 12:00 di domani alla mezzanotte di sabato 4 giugno. Le previsioni indicano per la serata-notte la possibilità di rovesci su Dolomiti e Prealpi, e per domani, dalla tarda mattinata, la probabilità di rovesci e temporali sparsi, specie sulle Dolomiti, con rischio più basso sulle Prealpi. Non si escludono fenomeni localmente intensi e grandinate.