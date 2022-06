Il raro allineamento di pianeti visto da Taormina | FOTO

MeteoWeb

Una rara parata di pianeti sta dando spettacolo questo mese e anche la Luna si è unita allo spettacolo. L’attuale cielo serale è completamente privo dei 5 pianeti luminosi che si possono vedere ad occhio nudo (Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno): bisogna attendere la seconda metà della notte, quando appaiono lentamente, uno per uno, poco prima dell’alba, tutti e cinque in fila nel cielo meridionale e orientale.

Non è insolito vedere 2 o 3 pianeti luminosi in una sola visuale, ma averne 5 contemporaneamente è qualcosa di davvero speciale. Inoltre, i pianeti appaiono nella stessa sequenza nel cielo come sono nelle rispettive orbite attorno al Sole. Partendo dall’orizzonte Est-Nord/Est e proseguendo verso l’alto e verso destra, troveremo Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Se aggiungiamo la Luna, che può servire in qualche modo a “sostituire” la posizione della Terra in questa formazione, avremo una configurazione eccezionalmente rara.

A corredo dell’articolo, in alto, l’immagine che riprende l’allineamento (Mercurio non è visibile), scattata prima dell’alba odierna, arricchita dalla presenza delle Pleiadi. La foto è stata realizzata alle 05:13 a Taormina, nella Baia di Isola Bella da Gianni Tumino.