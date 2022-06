Alluvione in Austria: frane e inondazioni a Treffen e Arriach, in poche ore la pioggia di un mese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le autorità austriache hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che alcune località nella Carinzia sono rimaste isolate a causa di smottamenti e inondazioni a seguito di forti piogge. L’emittente pubblica ORF ha riferito che ai residenti di Treffen am Ossiacher See e Arriach è stato detto di cercare rifugio nei piani superiori delle loro case. Diverse persone che erano rimaste intrappolate nelle loro abitazioni sono state portate in salvo con gli elicotteri. La tempesta si è verificata nelle ultime ore di ieri, portando forti venti e piogge torrenziali nella regione.

Nelle ultime 12 ore sono stati registrati 117 litri di pioggia ad Arriach: quasi le precipitazioni di un mese intero, ha affermato Gerhard Hohenwarter dell’Istituto centrale di meteorologia e geodinamica (ZAMG) di Klagenfurt: “Qui ha piovuto in poche ore tanto quanto nella media di giugno“. Dal punto di vista statistico, si può parlare di un evento che può verificarsi all’incirca ogni 100 anni, ha spiegato Hohenwarter.

Markus Müller, dei vigili del fuoco volontari di Arriach, ha dichiarato a ORF Carinzia che i danni maggiori si sono registrati sulla strada statale che porta ad Arriach attraverso la valle del Gelände: “È stata completamente demolita in più punti“. I distretti di Hundsdorf e Laastadt sono stati particolarmente colpiti. “Al momento, alcune parti di Hundsdorf e Arriach non hanno acqua“.

Ci sono anche segnalazioni di dispersi: sarebbero due persone di cui non si hanno notizie al momento.

Da ieri sera sono state eseguite 430 operazioni dei vigili del fuoco in tutta la Carinzia.