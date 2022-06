Alpinisti bloccati sul Monte Rosa a causa del forte vento: soccorsi

MeteoWeb

Tre alpinisti erano rimasti bloccati a 4.100 metri sul Monte Rosa, sotto la cima della Piramide Vincent, lungo la Cresta del Soldato, e il forte vento ha ostacolato i soccorsi. Vari tentativi di avvicinamento con l’elicottero e a piedi sono andati a vuoto proprio a causa delle condizioni meteo avverse ma alla fine due tecnici del Soccorso Alpino sono riusciti a raggiungerli.

I soccorritori hanno comunicato che gli alpinisti sono in grado di muoversi autonomamente, anche se con la dovuta assistenza. Si è deciso di procedere muovendo verso la cima, per poi iniziare la discesa lungo la via normale.

I tre, due uomini e una donna, tutti italiani, sono stati portati poi in elicottero in ospedale ad Aosta per gli accertamenti diagnostici necessari, poiché accusano uno stato di ipotermia. Le loro condizioni fisiche generali, però, – fa sapere il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – non destano preoccupazione.