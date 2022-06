Paura ad Amantea: crolla tettoia del parcheggio di un ristorante durante un matrimonio

MeteoWeb

Paura in un noto ristorante di Amantea, mentre i festeggiamenti per un matrimonio volgevano al termine: un forte rumore ha fatto accorrere gli ospiti all’esterno del locale. Gli invitati si sono trovati davanti la tettoia del parcheggio completamente crollata sui tettucci di una decina di auto. Non si segnalano per fortuna danni a persone. Sul posto i vigili del fuoco.