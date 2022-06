Amazzonia: giornalista inglese e ricercatore brasiliano trovati morti, erano scomparsi 8 giorni fa

MeteoWeb

Sarebbero stati trovati morti il giornalista britannico Dom Phillips e l’esperto di questioni indigene brasiliano Bruno Araujo Pereira, scomparsi in Amazzonia 8 giorni fa: lo avrebbe reso noto la moglie del giornalista, come riporta il portale di notizie G1, appartenente al gruppo editoriale Globo. “Alessandra (Sampaio), moglie di Dom Phillips, mi ha appena informato del ritrovamento dei corpi di suo marito e dell’indigenista Bruno (Araujo) Pereira“, ha riferito il reporter Andre Trigueiro. La notizia non è stata ancora confermata dalle autorità.