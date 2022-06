Anthony Fauci positivo al Covid: vaccinato con quarta dose

MeteoWeb

Oggi, Anthony S. Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID) statunitense, parte del National Institutes of Health, e consigliere medico capo del presidente Biden, è risultato positivo al test dell’antigene COVID-19. È completamente vaccinato con quadrupla dose. Attualmente ha sintomi lievi. Il dottor Fauci si isolerà e continuerà a lavorare da casa. Di recente non è stato in stretto contatto con il presidente Biden o altri alti funzionari del governo, fanno sapere dalla Casa Bianca. Fauci seguirà le linee guida COVID-19 dei Centers for Disease Control and Prevention e i consigli medici del suo medico e tornerà al NIH quando risulterà negativo.