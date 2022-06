Incendi: anziano muore mentre brucia sterpaglie nel Nisseno

MeteoWeb

Giuseppe Leone, pensionato di 76 anni, è morto oggi pomeriggio mentre era intento a bruciare sterpaglie in un terreno di sua proprietà alle porte di Delia, nel Nisseno. È stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito, a chiedere l’intervento dei carabinieri. Quando i militari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Non è da escludere che l’anziano sia stato colto da un malore e il fuoco poi lo abbia raggiunto. Disposta dal pm di turno l’autopsia ed il sequestro della salma.