Affascinante ritrovamento archeologico nei Paesi Bassi: un santuario romano del I secolo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Gli archeologi di RAAP, la più grande società di consulenza per l’archeologia e la storia culturale dei Paesi Bassi, hanno scoperto un santuario romano completo e relativamente intatto, insieme ad almeno due templi, resti di idoli, rilievi e intonaco dipinto. Il ritrovamento è stato portato a termine a Herwen-Hemeling nel Gelderland. Ciò che rende la scoperta ancora più speciale sono diverse pietre votive complete o altari dedicati a vari dei e dee.

“Il santuario di Herwen-Hemeling è speciale per diversi motivi. Mai prima d’ora nei Paesi Bassi era stato trovato un complesso così completo con un edificio del tempio, pietre votive e fosse con i resti dei sacrifici. Inoltre, la quantità di frammenti di sculture in pietra calcarea è senza precedenti“, ha dichiarato il RAAP in una nota. Il santuario era prevalentemente utilizzato dai soldati romani, come si evince dai numerosi timbri delle tegole dei tetti, un’industria che all’epoca era un’attività militare. Gli archeologi hanno anche trovato resti di finimenti per cavalli, armature e armi.

I soldati pregavano i loro dei a Herwen-Hemeling, nel comune di Zevenaar, dal I al IV secolo. Almeno due templi furono costruiti all’incrocio dei fiumi Rijn e Waal, dove esisteva già un’area sopraelevata. Uno era un tempio comune gallo-romano con pareti dipinte a colori vivaci e un tetto di tegole. Anche l’altro tempio, più piccolo, aveva pareti dipinte. Gli archeologi hanno anche rinvenuto i resti di diverse pietre votive o piccoli altari, collocati dai soldati per ringraziare le loro divinità per le vittorie ottenute o per il sicuro ritorno a casa. Le pietre erano dedicate a Ercole Magusano, Giove Serapide e Mercurio.

Anche il santuario è straordinariamente ben conservato. Laddove altri edifici romani venivano spesso demoliti per riutilizzare le pietre già pronte in altri progetti di costruzione, ciò non accadeva quasi mai a Herwen-Hemeling, ha affermato RAAP. “Gelderland ha inaspettatamente guadagnato uno speciale sito romano“, ha affermato Peter Drenth, Commissario per il patrimonio della provincia. “Una preziosa aggiunta alla nostra storia sul Limes romano. Ora esamineremo questo bellissimo sito nel miglior modo possibile e lo mostreremo ai residenti di Gelderland”. Vari pezzi chiave del sito sono esposti dal 24 giugno nel Museum Het Valkhof a Nijmegen.