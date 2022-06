“L’asteroide di Sodoma e Gomorra” e il rischio collisione con la Terra: tutto quello che c’è da sapere nel nuovo libro di Albino Carbognani

MeteoWeb

Che origine hanno gli asteroidi near-Earth e quanto sono grandi? Di che cosa sono fatti? Come si fa a scoprire gli asteroidi e a stimare la frequenza degli impatti con la Terra? Quali potrebbero essere le conseguenze di un impatto con un piccolo asteroide di soli 300 metri di diametro? Sarebbe davvero possibile deviare un asteroide in rotta di collisione? Che cosa accadrà il 13 aprile 2029 quando l’asteroide Apophis passerà a poche decine di migliaia di km dal nostro pianeta? Il misterioso asteroide ‘Oumuamua, il primo proveniente dallo spazio interstellare, può essere un manufatto alieno? Che cos’è successo 12.900 anni fa nel nord America? A queste e a molte altre domande risponde “L’asteroide di Sodoma e Gomorra“, di Albino Carbognani (ricercatore INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna), un libro scritto con rigore scientifico e senza cedere a facili allarmismi, pur restando accessibile a tutte le persone interessate all’argomento. Se volete andare oltre le news “terroristiche” che spesso si trovano pubblicate quando un asteroide fa il flyby con la Terra, questo è il libro che fa per voi.

Gli asteroidi sono stati i “mattoni” fondamentali da cui si sono formati, miliardi di anni fa, i pianeti del Sistema Solare. Anche l’evoluzione della vita sulla Terra è stata influenzata dagli asteroidi, basta pensare all’estinzione dei dinosauri avvenuta circa 66 milioni di anni fa in seguito all’impatto di un corpo di circa 10 km di diametro che ha permesso l’ascesa dei mammiferi: se siamo qui è grazie a un asteroide! Purtroppo ancora oggi il nostro pianeta è soggetto al rischio collisione con asteroidi e comete, i così detti near-Earth Object o NEO. Attualmente sono noti oltre 29.000 NEO, di cui la stragrande maggioranza sono asteroidi e 2.300 sono classificati anche come “potenzialmente pericolosi”.

