Il Solstizio, la Superluna, il corteo di pianeti: cosa ci riserva il cielo di giugno

Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Giugno 2022, il sesto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il primo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe).

Il Sole si trova nella costellazione del Toro fino al 21, poi passa nei Gemelli. Quest’anno il Solstizio d’Estate cade il 21 giugno, alle 11:13 ora italiana.

La Luna sarà in Primo quarto il 7, Piena il 14, in Ultimo Quarto il 21, Nuova il 29. Il nostro satellite si trova nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita il 2 (apogeo, 406.190 km), nel punto opposto il 14 (perigeo, 357.433 km) e nuovamente alla massima distanza il 29 (406.580 km).

Data la coincidenza tra il plenilunio e il perigeo, quella del 14 giugno sarà una Superluna: il nostro satellite apparirà leggermente più grande e luminoso rispetto alla norma.

Per quanto riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno a giugno saranno allineati prima dell’alba, dall’orizzonte orientale fino al di sopra dell’orizzonte meridionale. Con pazienza e binocolo, si può anche dare la caccia ai due pianeti un po’ più sfuggenti, Urano e Nettuno. In dettaglio: Mercurio si può scorgere al mattino presto, prima del sorgere del Sole, basso sull’orizzonte orientale. Venere si può osservare al mattino presto. Marte sorge poco dopo Giove, ad Est, prima dell’alba. Anche Giove è parte del corteo di pianeti protagonisti nel cielo orientale prima dell’alba. Saturno è il primo a sorgere tra i pianeti osservabili prima del sorgere del Sole. Anche Urano e Nettuno fanno parte della sfilata di pianeti (questi ultimi visibili per mezzo di binocolo o telescopio).

Congiunzioni: Luna-Saturno il 17-18; Luna-Giove il 20-21; Venere-Pleiadi il 21; Luna-Giove-Marte il 21-22; Luna-Venere-Pleiadi il 26.

Per quanto riguarda le costellazioni, volgendo lo sguardo in direzione Nord troviamo come sempre le due Orse, con la Stella Polare nell’Orsa Minore e l’Orsa Maggiore che domina il cielo a Nord/Ovest. Dalla parte opposta rispetto alla Stella Polare, a Nord/Est, scorgiamo Cassiopea e Cefeo. A Ovest tramontano il Leone e la Vergine. A Sud/Est ammiriamo lo Scorpione.