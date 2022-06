Atterraggio d’emergenza a Bari per il volo Mykonos-Napoli: avaria a un motore

MeteoWeb

Un aereo Volotea, decollato dall’isola greca di Mykonos e diretto a Napoli, è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Bari “Karol Wojtyla” per un’avaria. Il velivolo si trova ancora a Bari. I 180 passeggeri a bordo non hanno riportato ferite e le operazioni si sono svolte secondo le procedure. Alcuni voli in partenza hanno riportato un leggero ritardo.