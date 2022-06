Australia: la NASA ha lanciato il primo razzo dal centro spaziale di Arnehm

MeteoWeb

La NASA ha lanciato il primo di tre razzi dal Centro Spaziale di Arnhem, spazioporto commerciale di nuova costruzione, ai margini del Territorio del Nord: è la prima missione dell’Agenzia da una base commerciale fuori dagli Stati Uniti. Il razzo suborbitale è decollato dal sito oggi e consentirà studi di astrofisica che possono essere intrapresi solo nell’emisfero australe, ha affermato la NASA. Il lancio è stato anche il primo in Australia in oltre 25 anni.

L’Arnhem Space Center è di proprietà e gestito da un operatore commerciale, Equatorial Launch Australia: sorge sul territorio del popolo Gumatj, che è stato consultato nell’ambito del processo di approvazione del lancio.

Negli ultimi anni, l’interesse dell’Australia per la scienza spaziale si è rinvigorito. Il Paese ha anche firmato gli Artemis Accords, unendosi al programma che intende per riportare gli esseri umani sulla Luna e su Marte. Gli Accordi sono stati sviluppati dalla NASA come “una visione condivisa di principi, fondati nel Trattato sullo Spazio esterno del 1967, per creare un ambiente sicuro e trasparente che faciliti l’esplorazione, la scienza e le attività commerciali per il divertimento di tutta l’umanità“.