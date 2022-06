Auto in fiamme sulla Salerno-Reggio Calabria, centinaia di viaggiatori bloccati sotto il sole a +38°C | FOTO LIVE

MeteoWeb

Traffico bloccato sull’A2 Salerno-Reggio Calabria “Autostrada del Mediterraneo” nei pressi di Vibo Valentia e precisamente al km 363, tra gli svincoli di Mileto e Soriano, dove intorno alle 13:30 un veicolo ha preso fuoco nella carreggiata Nord. Gli occupanti del mezzo sono riusciti a scendere ed evitare il peggio: fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e gli agenti della Polizia Stradale per la gestione dell’evento.

Il traffico è completamente bloccato in tutta l’autostrada, con lunghe code e numerosi pullman di turisti fermi da quasi un’ora in un tratto di strada completamente soleggiato in cui al momento si registrano +38°C per il gran caldo di oggi.

Intorno alle 14:45 il traffico è stato riaperto dopo il totale spegnimento del mezzo e la messa in sicurezza della strada.