L’Axiom Space americana paga in rubli la russa Roscosmos

La societa’ spaziale russa Roscosmos ha ricevuto il pagamento in rubli dall’Axiom Space degli Stati Uniti per il volo dell’astronauta della NASA Mark Vande Hei, avvenuto a bordo della navicella russa Soyuz. Lo ha affermato il Ceo di Roscosmos Dmitry Rogozin.

“Abbiamo ricevuto i pagamenti completi non dalla NASA, ma dalla societa’ Axiom che ha agito da mediatore nell’organizzazione di questa missione“, ha detto Rogozin in un’intervista al canale televisivo Rossiya 24, secondo quanto riporta l’agenzia russa Interfax. “Naturalmente, abbiamo concordato di prendere solo rubli. C’e’ stato un ritardo nei pagamenti, ma nonostante questo tutti i fondi sono stati trasferiti per intero“, ha precisato Rogozin.