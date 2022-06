Azzannato da due Pit Bull: muore 66enne nel Foggiano

MeteoWeb

Un 66enne senza fissa dimora è morto dopo essere stato azzannato da due cani pitbull, all’alba di oggi, in una masseria abbandonata nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. A quanto si apprende i due animali erano liberi quando hanno aggredito l’uomo, che sarebbe originario dell’Est Europa.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato un passante che ha sentito le urla della vittima. Quando i Carabinieri sono arrivati hanno trovato il proprietario dei due cani, un uomo polacco che abita in una vicina masseria, che tentava di bloccare gli animali quando li ha visti attaccare. Anche il proprietario dei cani è rimasto ferito nell’aggressione. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri.