MeteoWeb

Il “bacio” tra la Luna e Saturno: possiamo ammirare il pianeta ad anelli e il nostro satellite naturale sulle campagne di Palidoro in questa suggestiva immagine realizzata la notte del 18 giugno 2022 da Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro. Tutti l’hanno chiamata congiunzione, ma in realtà non si tratta di un vero e proprio avvicinamento tra la Luna e Saturno.